Haberler

Manisalı sporculardan Alpagut Dünya Şampiyonası'nda 3 derece

Manisalı sporculardan Alpagut Dünya Şampiyonası'nda 3 derece
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Alpagut 5. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular, Sinan Bakıcı'nın Dünya Şampiyonu olması ve diğer sporcuların başarılı dereceleriyle dikkat çekti.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 4-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Alpagut 5. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular, üç dünya derecesi ile kente döndü.

20 ülkeden yaklaşık 450 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Manisalı sporcu Sinan Bakıcı, Kaçhut Sisteminde (Silahlı Mücadele Sanatı) tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu. Bakıcı'nın madalyası Alpagut Dünya Federasyonu Başkanı Vasıf Namazov tarafından takdim edildi.

Gençler kategorisinde Caymaz Sisteminde (Tekme, diz ve yumruk kullanılan mücadele sanatı) -65 kg'da yarışan iki Manisalı sporcu da önemli başarılara imza attı. Taha Berk Çaparlı Dünya 2'ncisi olurken, Ömer Faruk Öksüz de Dünya 3'üncüsü olarak Türkiye'ye madalya kazandırdı.

Şampiyona sonunda ülke sıralamasında Türkiye birinci, Irak ikinci, Azerbaycan üçüncü sırada yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum

"Seyirciye güvenmiyorum" dedi, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.