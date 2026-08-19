Haberler

Manisalı Muaythai Sporcusu Ömer Faruk Öksüz, Afyonkarahisar'da Şampiyon Oldu

Manisalı Muaythai Sporcusu Ömer Faruk Öksüz, Afyonkarahisar'da Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen profesyonel Muaythai gecesinde 54 kilo Elit Class kategorisinde ev sahibi rakibini mağlup eden Manisa İl Spor Müdürlüğü sporcusu Ömer Faruk Öksüz, şampiyonluk kupasını kazandı. Antrenörü Ediz Barış, zorlu ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından kıran kırana bir mücadeleyle zafer elde ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen profesyonel Muaythai gecesinde 54 kilo Elit Class kategorisinde ringe çıkan Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusunu mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen elit sporcuların mücadele ettiği profesyonel Muaythai gecesi, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal bir kanaldan canlı yayınlanan organizasyonda Manisalı sporcu Ömer Faruk Öksüz büyük bir başarıya imza attı.

54 kilo Elit Class kategorisinde mücadele eden Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusu ile karşı karşıya geldi. Binlerce seyircinin takip ettiği mücadelede rakibini mağlup eden Öksüz, şampiyonluk kupasını Manisa'ya getirdi. Öksüz'ün şampiyonluğu sonrası Afyonkarahisar'daki hayranları da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kıran kırana geçen mücadeleden zaferle ayrıldık"

Ömer Faruk Öksüz'ün antrenörü Ediz Barış, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, "Zorlu ve disiplinli bir antrenman süreci geçirdik. Ciddi baskı ve stres altında maça çıktık. Meydanda binlerce Afyonlu seyirci vardı. Rakibimiz hem ev sahibi hem de gerçekten iyi bir sporcu. Çok iyi mücadele sergiledi, kendisini tebrik ediyoruz. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında şampiyonluk kupasını Manisa'mıza getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Öksüz'ün şampiyonluğu Manisa'da spor camiasında da büyük sevinç oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı hakkında soruşturma
Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'da deprem! İstifa etti
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı