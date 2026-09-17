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Manisalı Mustafa Göde, Avrupa Şampiyonu oldu

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Manisalı Mustafa Göde, Avrupa Şampiyonu oldu
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Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa KURAŞ Şampiyonası’nda mücadele eden Manisa’nın Salihli ilçesi sporcuları Mustafa Göde ve Mehmet Emin Çolakçivi, önemli bir başarıya imza attı.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa KURAŞ Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi sporcuları Mustafa Göde ve Mehmet Emin Çolakçivi, önemli bir başarıya imza attı. Mustafa Göde Avrupa şampiyonu olurken, Mehmet Emin Çolakçivi Avrupa ikinciliğini elde etti.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa KURAŞ Şampiyonası'nda Türkiye'yi ay-yıldızlı forma ile temsil eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Türkiye'yi hem de Salihli'yi gururlandırdı.

1922 Salihli Spor Kulübü sporcuları Mustafa Göde ve Mehmet Emin Çolakçivi, Avrupa'nın önemli organizasyonlarından biri olan şampiyonada tatamiye çıktı.

Şampiyonada 81 kiloda mücadele eden Mustafa Göde, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

+120 kiloda mücadele eden Mehmet Emin Çolakçivi ise Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'da ay-yıldızlı forma ile mücadele ederek madalya kazanan iki Salihlili sporcu, başarılarıyla büyük gurur yaşattı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mustafa Göde ile gümüş madalya kazanan Mehmet Emin Çolakçivi'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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