Haberler

Manisalı judocular Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Manisalı judocular Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Manisalı sporcular Hira Nur Turgut gümüş ve bronz, Ümit Çırpan ve Arda Aydın ise bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı judocular, şampiyonayı önemli derecelerle tamamladı.

Şampiyonada milli forma ile tatamiye çıkan Manisalı sporculardan Hira Nur Turgut, 78 kiloda gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ümit Çırpan 73 kiloda, Arda Aydın ise 81 kiloda bronz madalya elde ederek Balkan Şampiyonası'nda kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Uluslararası arenada elde edilen madalyalar, Manisa'da judonun her geçen gün geliştiğini ve başarılı sporcular yetiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Manisalı judocuların Balkan Şampiyonası'ndaki başarılı performansı takdir topladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Manisa'da judonun gelişimine büyük önem verdiklerini söyledi.

İl Müdürü Öztürk, "Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Manisalı judocularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Hira Nur Turgut, Ümit Çırpan ve Arda Aydın'ı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda madalya kazanması, Manisa'da judonun geldiği seviyeyi göstermesi açısından son derece kıymetli. Bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimize, ailelerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak judo branşında altyapı çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Öztürk, sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların, yeni nesil judocular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı

Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Tayland'da 12 kilo uyuşturucuyla yakalanan Türk gözaltına alındı

Tayland'da 12 kilo uyuşturucuyla yakalanan Türk gözaltına alındı
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...