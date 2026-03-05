Manisalı eskrimci Berra Kürek Avrupa ikincisi oldu

Manisalı milli eskrimci Berra Kürek, Gürcistan'ın Tiflis şehrinde düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda U-17 Kadın Kılıç Takımı ile Avrupa ikinciliği elde ederek hem Manisa'ya hem de Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Genç ve yıldız kategorilerinde Avrupa'nın en iyi sporcularının mücadele ettiği organizasyonda Türkiye U-17 Kadın Kılıç Takımı, gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükseldi. Milliler son 16 turunda İngiltere'yi 45-44, çeyrek finalde Macaristan'ı 45-37 ve yarı finalde Fransa'yı 45-44 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde İtalya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip mücadeleden 45-29 mağlup ayrılarak Avrupa ikinciliğini elde etti. Bu derece, kılıç takım kategorisinde Türk eskrim tarihinde elde edilen en büyük başarı olarak kayıtlara geçti. Şampiyonada milli formayla mücadele eden Manisalı sporcu Berra Kürek, takım arkadaşlarıyla birlikte gümüş madalyaya uzanan yolda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıdan dolayı milli takımı ve Berra Kürek'i tebrik etti. Öztürk, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan U-17 Kadın Kılıç Milli Takımımızı ve Manisalı sporcumuz Berra Kürek'i yürekten kutluyorum. Bu başarı hem ülkemiz hem de Manisa'mız adına gurur verici. Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği bu tür dereceler gençlerimize de ilham oluyor. Berra'nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Turnuva dönüşü duygularını paylaşan Berra Kürek ise elde edilen başarıda büyük emeğin olduğunu belirterek, "Yaklaşık 8 yıldır takım arkadaşlarım ve ailemle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu madalyaya ulaşmak bizim için çok değerli. Her turnuva bize yeni bir tecrübe kazandırıyor. Ülkemizde eskrim sporunda çok iyi antrenörlerimiz ve yetenekli sporcularımız var. Daha çok çalışarak Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak istiyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı