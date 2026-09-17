Haberler

Manisalı bisikletçiler, Erzurum’dan 14 madalyayla döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisalı bisikletçiler, Erzurum’dan 14 madalyayla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’da düzenlenen Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 7. Etap Dağ Bisikleti ile Uluslararası Palandöken MTB Cup XCO yarışlarında mücadele eden Manisalı sporcular, farklı kategorilerde 14 madalya elde etti.

Erzurum'da düzenlenen Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 7. Etap Dağ Bisikleti ile Uluslararası Palandöken MTB Cup XCO yarışlarında mücadele eden Manisalı sporcular, farklı kategorilerde 14 madalya elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 7. Etap Dağ Bisikleti ve Uluslararası Palandöken MTB Cup XCO yarışları, farklı kategorilerde sporcuların mücadelesine sahne oldu. Yarışlarda Manisa'yı temsil eden sporcular, başarılı sonuçlara imza attı.

Uluslararası Junior Women (Genç Kadınlar) kategorisinde milli sporcu Nazife Tunçel ikinci olurken, Ulusal Short Track XCC yarışlarında U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, U11 Erkekler kategorisinde ise Deniz Atlas Tekin üçüncü oldu.

U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı ikinci olurken, U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz üçüncü sırada yer aldı. U15 Kadınlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş ikinci, Hilal Ece Keskin üçüncü, U15 Erkekler kategorisinde ise Çağatay Eymen Çam üçüncü oldu.

XCO Türkiye Kupası yarışlarında da Manisalı sporcular başarılı sonuçlar elde etti. U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci olurken, U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz, U13 Erkeklerde ise Murad Avcı ikinci sırada yer aldı.

U15 Kadınlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş ikinci, Hilal Ece Keskin ise üçüncü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Darbenin ilk kurbanlarındandı! Merhum bakanın naaşı taşınacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi