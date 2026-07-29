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Manisalı Belinay’dan 9 madalyalık sezon

Manisalı Belinay’dan 9 madalyalık sezon
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025-2026 sezonunda atletizmde 4 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük başarıya imza atan Belinay Gündoğdu’yu makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025-2026 sezonunda atletizmde 4 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük başarıya imza atan Belinay Gündoğdu'yu makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025-2026 sezonunda atletizm branşında elde ettiği 9 Türkiye derecesiyle dikkat çeken başarılı sporcu Belinay Gündoğdu'yu makamında kabul ederek ödüllendirdi.

İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı sporcu Belinay Gündoğdu, antrenörü Bingül Laçin ve annesi Muradiye Gündoğdu ile bir araya geldi. Ziyarette genç sporcunun sezon boyunca kazandığı 4 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü dolayısıyla Belinay Gündoğdu ile antrenörü Bingül Laçin'i tebrik etti.

Belinay Gündoğdu'nun elde ettiği başarıların Manisa adına gurur verici olduğunu belirten İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sporcumuzun bir sezonda elde ettiği 4 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarıda sporcumuzun azmi kadar antrenörümüzün emeğinin ve ailesinin desteğinin de büyük payı bulunuyor. Belinay'ın başarılarını artırarak sürdüreceğine, Manisa'mızı ve ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Sporcumuzu, antrenörümüzü ve ailesini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Genç sporcuların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Öztürk, Manisa'dan yeni şampiyonların yetişmesi için sporculara ve antrenörlere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Belinay Gündoğdu ise kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek yeni başarılar için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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