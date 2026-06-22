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Manisalı badmintonculardan Sırbistan'da madalyalı başarı

Manisalı badmintonculardan Sırbistan'da madalyalı başarı
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Sırbistan'da düzenlenen Youth Open International 2026 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular, çeşitli kategorilerde gümüş ve bronz madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Youth Open International 2026 Badminton Turnuvasında Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

22 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası turnuvada Manisalı badmintoncular, farklı kategorilerde kürsüye çıkma başarısı göstererek hem Türkiye'yi hem de Manisa'yı gururlandırdı.

Turnuvada mücadele eden Manisalı sporculardan Simay Koca ve Defne Demir, U11 yaş altı çift kızlar kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyarak gümüş madalya kazandı. Aynı zamanda U11 yaş altı tek kızlar kategorisinde de mücadele eden Defne Demir, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

U13 yaş altı tek kızlar kategorisinde korta çıkan Ezmira Akgünlü ise rakipleri karşısında sergilediği performansla bronz madalya elde etti. U13 yaş altı çift kızlar kategorisinde mücadele eden Ezmira Akgünlü ve Ada Ceylan da turnuvada bronz madalya kazanarak Manisa'nın uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Sırbistan'da madalya kazanarak Türkiye'yi ve Manisa'yı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik etti. Öztürk, "Youth Open International 2026 Badminton Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden Manisalı sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri son derece mutlu etti. Sporcularımızın uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıkması, Manisa'da badminton branşında yapılan çalışmaların önemli bir göstergesidir. Başarılarıyla bizlere gurur yaşatan Simay Koca, Defne Demir, Ezmira Akgünlü ve Ada Ceylan'ı, bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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