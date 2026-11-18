Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Spora İlk Adım" projesi kapsamında Manisa'da 50-60 ilkokul öğrencisi judo eğitimi alıyor. Haftanın beş günü antrenman yapan öğrenciler, hem sporla tanışıyor hem de disiplin ve özgüven kazanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Spora İlk Adım" projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu öğrencilerine judo eğitimi veriliyor. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen çalışmalara katılan 50-60 öğrenci, haftanın beş günü judo antrenmanlarıyla spor yapma imkanı buluyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimler, judo antrenörleri Selçuk Aksoy, Sulbiye Aksoy ve Mümine Demir eşliğinde gerçekleştiriliyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında 4. sınıf öğrencileri antrenmanlara katılırken, salı ve perşembe günleri ise daha küçük yaş grubundaki öğrencilere eğitim veriliyor.

Judo Antrenörü Selçuk Aksoy, projenin amacının ilkokul çağındaki çocukları sporla buluşturmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek olduğunu belirtti.

Judo eğitimlerinin 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda başladığını ifade eden Aksoy, "Geçen yıl 4. sınıflarla başladığımız eğitimlerimiz, bu yıl 3. sınıfların da katılımıyla devam ediyor. Amacımız, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Spora İlk Adım' Projesi kapsamında sporu tabana yayarak ilkokuldaki tüm çocuklara ulaşabilmek. Bunu da judo sporunu bir araç olarak kullanarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Üç antrenörle geleceğin sporcuları yetişiyor

Çocukları gelecekte başarılı sporcular olarak yetiştirmek için üç antrenörün görev yaptığını kaydeden Aksoy, "Ben, Sulbiye Aksoy ve Mümine Demir birlikte çalışıyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde çocuklarımız ülkemiz ve aileleri için güzel başarılara imza atacak, iyi sonuçlar elde edecekler. Aynı zamanda ülkemiz için iyi birer birey olacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda devam eden judo eğitimleriyle çocukların erken yaşta sporla tanışmasının yanı sıra disiplin, özgüven ve dayanışma gibi değerleri kazanması amaçlanıyor. Proje, ilkokul öğrencilerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunarken geleceğin sporcularının yetişmesine de imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı