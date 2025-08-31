Manisa Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Manisa, tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla adını finale yazdıran Manisa İl Karması Kız Basketbol Takımı, Adana'da oynanan final karşılaşmasında büyük bir mücadele örneği gösterdi. Finalde güçlü rakibi İzmir takımını 50-47'lik skorla mağlup eden Manisa ekibi, şampiyonluk kupasını kaldırarak Türkiye'nin en iyisi oldu.

Manisa İl Karması Kız Basketbol Takımı, şampiyona boyunca çıktığı tüm maçlarda rakiplerini geride bırakmayı başararak namağlup bir şekilde kupaya uzandı. Takımın bu başarısı, Manisa sporuna ve genç basketbolculara büyük bir gurur yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen şampiyonluk dolayısıyla sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonluk, gençlerimizin azim, disiplin ve inançla ortaya koydukları mücadelenin en güzel karşılığıdır. Sahada sergilenen bu üstün başarı, yalnızca bir spor müsabakasının kazanılmasından ibaret değildir; aynı zamanda Manisa'nın sporda ulaştığı seviyenin, gençlerimizin potansiyelinin ve geleceğe olan güvenimizin en somut göstergesidir. Bu yıl farklı branşlarda elde edilen başarılarla Manisa adını ülke çapında duyurmayı başardık. İl Müdürlüğü olarak bizler, gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü yatırımı yapmaya ve daima onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın bu başarısı, önümüzdeki yıllarda Manisa'dan çok daha büyük şampiyonlukların çıkacağının müjdecisidir. Bu gururu bize yaşatan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum." - MANİSA