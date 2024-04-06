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Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

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Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcuları, üç farklı branşta Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Genç erkekler kategorisinde Eren Karaçor 50 metre tüfekte ve 50 metre tüfek 3x20 kategoride Türkiye birincisi olurken, aynı şampiyonada 50 metre tüfek genç bayanlar kategorisinde Ada Ada Naz Serbest, Türkiye birincisi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, gelecek müsabakalarda da başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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