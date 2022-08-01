Manisa haberleri | Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Yıldız Manisa'da Gelen Manisa haberlerine göre Muaythai Süper Lig Turnuvası için Manisa'ya gelen Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Muaythai Süper Lig Turnuvası için Manisa'ya gelen Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Heyet ziyarette 2 Ağustos 2022 tarihinde Kurşunlu Han'da gerçekleşecek olan Muaythai Süper Lig Turnuvası hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi vererek turnuva davetiyesini takdim etti. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Spor Yaşar Karadeniz Türkiye Manisa Spor Haberler

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