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Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor Birleşiyor mu?

Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor Birleşiyor mu?
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Manisa Futbol Kulübü ile Manisaspor'un birleşmesi iddiaları yeniden gündeme geldi. İki kulüp, yeni sezonda Manisaspor adı altında 1'inci Lig'de mücadele edebilir.

MANİSA,

1'inci Lig'deki dördüncü sezonunda kümede kalmayı son hafta garantileyen Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen kentin en köklü temsilcisi Manisaspor'un birleşeceği iddiaları yeniden alevlendi. İki kulübün yeni sezonda Manisaspor adıyla birleşerek 1'inci Lig'de mücadele edeceği iddia edildi. Daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa FK, 2019'da şirketleşerek belediye bünyesinden ayrılmıştı.

Manisaspor'un amatöre gerilediği dönemde Manisa FK amatörden çıkıp 1'inci Lig'e yükselmişti.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin ardından belediye yönetimiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Manisa FK'nın yönetimi aralık ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilmişti. Devrin ardından Manisaspor'la Manisa FK iyi ilişkiler kurarken, amatördeki Manisaspor'un teknik patronu Hakan Şapçı, 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın teknik direktörü olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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