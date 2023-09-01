Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor'u ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın saat 19.15'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Tuzlaspor'u ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.15'te Tuzlaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Tuzlaspor maçını kazanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Mücadelede Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak

Manisa Futbol Kulübü ile Tuzlaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Serhat Sağır ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak.

Bilet satışları devam ediyor

Öte yandan Tuzlaspor mücadelesinin bilet satışlarının ise devam ettiği açıklandı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarların, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebileceği bildirildi. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının ise şu şekilde:

Maraton Tribünü: 30 TL

Misafir Tribünü: 25 TL - MANİSA