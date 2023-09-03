Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti

Manisa Futbol Kulübü, evinde Tuzlaspor'u 4-0 yenerek 4. haftada 3. galibiyetini aldı ve 10 puana ulaştı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

MANİSA,

BİRİNCİ Lig'in 4'üncü haftasında evinde Tuzlaspor'u 4-0 yenen Manisa Futbol Kulübü geride kalan 4 maçta 3'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaştı. Sezona hızlı giren siyah-beyazlılar Kocaelispor, Erzurumspor FK ve Tuzlaspor'u mağlup edip sadece Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Keyif veren bir futbol ortaya koyduklarını anlatan Korkmaz, "Güzel bir galibiyet aldık. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu. Takımın topu geri alma isteği, topla oynama ve üretme isteği, her şeyden önce güzel futbol üretme isteği bizi çok mutlu etti. Bu güzel galibiyeti

kaptanımız Kaan Kanak'ın oğlu Aslan'a armağan ediyoruz. Doğum gününü kutluyoruz. Ürettiğimiz futboldan geri adım atmadığımız sürece ligin keyif veren, yarışan bir takımı olacağız" dedi.