Manisa Futbol Kulübü, Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Sarıyerspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Sarıyerspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. İdman dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA

