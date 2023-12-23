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Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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