Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Sakarya'ya hareket etti.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında yarın saat 20.00'de Sakaryaspor'a konuk olacak. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor