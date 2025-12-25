Haberler

Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Sakarya'ya hareket etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında yarın saat 20.00'de Sakaryaspor'a konuk olacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti