Manisa Futbol Kulübü Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, Pendikspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, ısınma hareketleri ve taktik oyunlarla sürdürülüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa FK, 28 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alan oyunları ve taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MANİSA

