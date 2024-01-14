Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Diallo ve Oğuz'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Manisa FK, önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kaparak hızla ceza sahası içerisine giren Diallo, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci ilk hamlede topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Diallo, meşin yuvarlağa bir kez daha dokunarak, topu filelerle buluşturdu. 1-0

23. dakikada sol kanatta Beridze'nin ortaladığı topa arka direkte Barış'ın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada sol kanattan Bekir'in kullandığı kornerde penaltı noktası yakınlarına düşen topa Muhammed Ensar'ın gelişine vuruşunda, Kocaelispor savunması son anda topu çizgi üzerinden çıkardı.

50. dakikada Kocaelispor savunmasının arkasına atılan topu önüne alan Oğuz'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üstünden ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Manisa FK: Alperen, Sertan, Muhammed Ensar, Graovac, Alberk, Bekir (Korenica dk.77), Oğuz (Doğukan dk. 90+1), Burak, Diallo (John Mary), Topalli, Lima (Domgjonas dk. 90+1)

Yedekler: Samet, Orhan, Gakpa, Kazım Can, Bedirhan Altunbaş, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Kocaelispor: Gökhan, Mehmet, Yusuf, Burak, Atila, Vukovic, Barış (Amaral dk. 67), Cihat (Cem dk. 75), Candeias, Beridze (Kouakou dk.75), Tanque

Yedekler: Harun, Mehmet Enes, Haşim Arda, Bedirhan Yıldız, Fofana, Yağız, Mesut Can

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Diallo (dk.19), Oğuz (dk.50) (Manisa FK), Barış (dk.23) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Oğuz, John Marry, Topalli, Alperen (Manisa FK), Vukovic, Cihat, Atila (Kocaelispor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Futbol Manisa Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title