Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kaparak hızla ceza sahası içerisine giren Diallo, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci ilk hamlede topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Diallo, meşin yuvarlağa bir kez daha dokunarak, topu filelerle buluşturdu. 1-0

23. dakikada sol kanatta Beridze'nin ortaladığı topa arka direkte Barış'ın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada sol kanattan Bekir'in kullandığı kornerde penaltı noktası yakınlarına düşen topa Muhammed Ensar'ın gelişine vuruşunda, Kocaelispor savunması son anda topu çizgi üzerinden çıkardı.

50. dakikada Kocaelispor savunmasının arkasına atılan topu önüne alan Oğuz'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üstünden ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Manisa FK: Alperen, Sertan, Muhammed Ensar, Graovac, Alberk, Bekir (Korenica dk.77), Oğuz (Doğukan dk. 90+1), Burak, Diallo (John Mary), Topalli, Lima (Domgjonas dk. 90+1)

Yedekler: Samet, Orhan, Gakpa, Kazım Can, Bedirhan Altunbaş, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Kocaelispor: Gökhan, Mehmet, Yusuf, Burak, Atila, Vukovic, Barış (Amaral dk. 67), Cihat (Cem dk. 75), Candeias, Beridze (Kouakou dk.75), Tanque

Yedekler: Harun, Mehmet Enes, Haşim Arda, Bedirhan Yıldız, Fofana, Yağız, Mesut Can

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Diallo (dk.19), Oğuz (dk.50) (Manisa FK), Barış (dk.23) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Oğuz, John Marry, Topalli, Alperen (Manisa FK), Vukovic, Cihat, Atila (Kocaelispor) - MANİSA