Manisa Futbol Kulübü, Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı

MANİSA Futbol Kulübü, 18 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı. Belçika'nın Olympic Charleroi takımında oynayan Kazım Can ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Kazım Can, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Takımımla birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Kazım Can'ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden İdari Direktör Nexhipi ise, "Kazım Can, Belçika'da yetişmiş yetenekli bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Kazım Can'a siyah-beyaz formamız altında büyük başarıları diliyorum" şeklinde konuştu.