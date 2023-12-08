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Manisa Futbol Kulübü, Kastamonuspor'u 3-0 yenerek tur atladı

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Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Kastamonuspor'u 3-0 yenerek tur atladı. Yedek ağırlıklı kadro ile çıkan Manisa FK, genç oyuncuların golleriyle galibiyet elde etti.

MANİSA,

1'inci Lig'de 9 maçlık galibiyet hasretine düşme hattında son sıradaki Altay'ı 3-0 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Kastamonuspor'u aynı skorla geçerken, aylar sonra seri galibiyet sevinci yaşadı. Yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçı genç gurbetçi oyuncuları Kazım Can ve Muhammed Enes'in yanı sıra Doğukan'ın golleriyle kazanan siyah-beyazlılar kupada tur atladı. Üst üste galibiyetlerle moral tazeleyen Manisa ekibi pazar günü ligde Adanaspor'u yine iç sahada ağırlayıp çıkışını sürdürmeye çalışacak. Manisa FK, sezonun ilk yarısının kalan 3 maçını kazanıp Play-Off hattına yaklaşma hesapları yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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