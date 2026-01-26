Haberler

Manisa FK, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı

Manisa FK, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 1-0 ile geçerek galip geldi. Maçın ardından teknik ekip ve oyuncular yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın ardından yenileme antrenmanı yaptı.

Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Talum'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, maçın ardından günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas çalışması ve dar alan oyunlarıyla idmanı sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, yarın izin yapacak. Siyah-beyazlılar, 28 Ocak Çarşamba günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Iğdır Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber