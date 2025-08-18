Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'u Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'u Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
1'inci Lig'de sezonun ikinci haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Taner Taşkın, galibiyetin kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti.

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü, 2'nci haftada evinde Hatayspor'u aynı skorla mağlup edip ilk sevincini yaşadı. Maçta geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar önce Kadir Kaan ile beraberliği yakaladı, ardından Muhammed'in penaltısıyla galibiyete uzandı.

Teknik direktör Taner Taşkın sahalarındaki ilk maçı kazanmanın kendilerine moral verdiğini söyledi. Zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirten Taşkın, "İlk 3 puanımızı aldık, bizim için bu önemliydi. Yeni oyuncularımız var. Kadromuz oturdukça çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

