Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'u 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'de Manisa FK, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan maçta, Hatayspor 46. dakikada öne geçti, ancak Manisa FK önce beraberliği sağladı, ardından penaltıdan kazandığı golle maçı çevirerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, 2'nci hafta müsabakasında evinde Hatayspor'u 2-1 yendi. Müsabakanın ilk devresi golsüz berabere biterken, konuk Hatayspor 46'ncı dakikada Bamgboye'nin golüyle öne geçti: 1-0. Manisa FK, dakikalar 64'ü gösterdiğinde Kadir Kaan ile beraberliği sağladı: 1-1. Manisa FK, 73'üncü dakikada penaltı kazandı. Muhammed atışı gole çevirip ev sahibi takımı öne geçirdi: 2-1. Bu sonuçla Manisa FK ilk galibiyetini elde etti. Hatayspor ise 2'de 0 yaparak puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.