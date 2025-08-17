Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'u 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, 2'nci hafta müsabakasında evinde Hatayspor'u 2-1 yendi. Müsabakanın ilk devresi golsüz berabere biterken, konuk Hatayspor 46'ncı dakikada Bamgboye'nin golüyle öne geçti: 1-0. Manisa FK, dakikalar 64'ü gösterdiğinde Kadir Kaan ile beraberliği sağladı: 1-1. Manisa FK, 73'üncü dakikada penaltı kazandı. Muhammed atışı gole çevirip ev sahibi takımı öne geçirdi: 2-1. Bu sonuçla Manisa FK ilk galibiyetini elde etti. Hatayspor ise 2'de 0 yaparak puanla tanışamadı.

