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Manisa Futbol Kulübü Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve kartlar da detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada gelişen Manisa FK atağında Kerim Frei'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonunda devamında yaşanan karambolde yeniden Frei'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

48. dakikada sol kanattan Jimmy Durmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

51. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde Rroca'nın düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğuz Gürbulak, top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0

75. dakikada Manisa FK'dan Sertan ceza sahasının hemen dışında rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

78. dakikada Melih Bostan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Erhan kornere gönderdi.

87. dakikada Manisa FK'da Lima rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+7. dakikada ceza sahasının dışından sert bir vuruş yapan Ensar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

Manisa FK: Erhan, Sertan, Sinan, Rroca (Diallo dk. 73), Alberk, Dokanovic, Bartu, Oğuz (Bedirhan dk. 78), Ofkir (Topalli dk. 73), Kerim Frei (Burak dk. 73), Mary (Sandro Lima dk. 78)

Yedekler: Eren, Graovac, Kazım Can, Furkan Mehmet, Bekir

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Laura dk. 86), Alperen Babacan, Musa Çağıran (Siliki dk.64), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Melih Bostan), Ensar, Amilton da Silva, Buğra Çağıran (Kayode dk. 64), Özgür Çek (Yasin dk. 86), Yatabare

Yedekler: Atalay Gökçe, Elias Durmaz, Yiğit Efe Demir, Oltan Karakullukçu, Akabueze

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Oğuz (dk. 53 pen.) (Manisa FK), Ensar (dk. 90+7) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Sertan (dk. 75), Lima (dk. 87) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Bartu, Sinan, John Mary, Erhan (Manisa FK), Musa, Siliki, Jimmy Durmaz (Gençlerbirliği) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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