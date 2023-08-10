Manisa Futbol Kulübü, Furkan Mehmet Doğan'ı kadrosuna kattı

1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Pendikspor'dan 21 yaşındaki sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İmza törenine İdari Direktörü Nderim Nexhipi katıldı. Törende konuşan Furkan Mehmet Doğan, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok çalışarak başarılı olmak istiyorum. Takımımla birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. İdari Direktör Nderim Nexhipi ise yeni transfere başarı dileklerini ileterek, "Furkan'ı kadromuza kattığımız için mutluyuz. Genç ve yetenekli bir isim. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Furkan'a Manisa FK formamızla başarılar diliyorum" diye konuştu.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan genç sol bek, Göztepe ve Altay altyapılarında da forma giydi. 2021-2022 sezonunda Zonguldak Kömürspor'da profesyonel olan genç savunmacı, geçen sezon 3'üncü Lig'de Alanya Kestelspor ile 32 resmi maça çıkıp Pendikspor'a transfer olmuştu.