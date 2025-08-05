Manisa Futbol Kulübü, Fransız Stoper Christophe Herelle'yi Kadrosuna Kattı

1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında cuma günü Ümraniyespor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK forması giyen Fransız stoper Christophe Herelle'yi kadrosuna kattı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon ülkesinin Metz takımından geldiği Bodrum'da Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giydi. Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlamıştı. Öte yandan Manisa'dan ayrılan Mustafa Muhammed Özbay ise Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor