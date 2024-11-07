Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde konuk edeceği lider Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Fikri Bayrıl Tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, hücum ve savunma varyasyonlarıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek

Manisa FK ile Erzurumspor FK arasında oynanacak olan 12. hafta mücadelesini hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Mehmet Dura yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Egemen Artun olacak. - MANİSA