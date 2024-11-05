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Manisa Futbol Kulübü Düşme Hattına Yaklaştı

Manisa Futbol Kulübü Düşme Hattına Yaklaştı
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TFF 1'inci Lig'de kötü gidişatına devam eden Manisa Futbol Kulübü, son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kalmayı başardı. Krizler ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ile devam ediyor.

TFF 1'inci Lig'de sezona iyi başlayan Manisa Futbol Kulübü, son 5 maçın 4'ünü kaybederek korkulu rüya görmeye başladı. Ligdeki ilk haftaları zirve yarışında geçen siyah-beyazlı ekip son 5 maçta sadece Gençlerbirliği'ni 1-0 yenebildi. Boluspor'a 2-0 yenilen Manisa, son 3 maçta üst üste Iğdır FK, Esenler Erokspor ve Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Son 3 maçta gol üretemeyen Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un takımı 14 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.

BÜYÜKŞEHİR GERİLİMİ SÜRÜYOR

Siyah-beyazlıların Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimiyle de arasındaki krizler bitmedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, katıldığı basın toplantısında önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye yönetiminin Manisa Futbol Kulübüne milyonlarca lira para aktardığını iddia ederek, "Bizim tespitimiz 10 milyon TL'ye yakın bir zarar. Bunların hepsi bizim paramız. Oradaki bir kuruş bizim paramız. Ben de bir kuruşu ne Mevlüt Aktan'a ne Manisa Futbol Kulübü'ne, ne bu şehre, bu belediyeye zarar veren herhangi bir müteahhite asla ve asla yedirmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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