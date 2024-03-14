Manisa Futbol Kulübü, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla sona erdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak Çorum'a doğru hareket edecek.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Manisa FK, 16 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman duran top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak Çorum'a doğru hareket edecek. - MANİSA