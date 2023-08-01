Manisa Futbol Kulübü, Brezilyalı golcü Sandro Lima ile sözleşme imzaladı

Manisa Futbol Kulübü, daha önce Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lima, takımın hedefleri için burada olduğunu ve önemli başarılar elde etmek istediğini belirtti.