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Manisa Futbol Kulübü, Brezilyalı golcü Sandro Lima ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, daha önce Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lima, takımın hedefleri için burada olduğunu ve önemli başarılar elde etmek istediğini belirtti.

Manisa Futbol Kulübü, anlaşmaya vardığı Brezilyalı golcü Sandro Lima ile sözleşme imzaladı.

Ülkemizde daha önce Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. Törende konuşan Sandro Lima, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri için buradayım. Takımımla önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Futbol Manisa Lima Spor Haberler

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