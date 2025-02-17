Manisa Futbol Kulübü, Boluspor Maçı Hazırlıklarına başladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışması ve dar alan oyunları ile tamamlandı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor