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Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Manisa FK, milli maçlar nedeniyle verilen ara nedeniyle 2 Nisan Salı akşamı saat 20.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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