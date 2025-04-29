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Manisa Futbol Kulübü, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bandırmaspor'u konuk edecek. Manisa FK, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Şanlıurfaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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