Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a Yenildi

Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a Yenildi
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Manisa Futbol Kulübü, Muğlaspor ile oynadığı maçta 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Muğlaspor'un gollerini Mehmet ve Çağrı kaydetti.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem İlitangil

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Saim - Ayberk (Dk. 46 Ahmet Şen), Yasin, Fırat, Can (Dk. 84 Mustafa), Kadir (Dk. 75 Batuhan), Emre, Yunus Emre Yüce, Oğuzhan (Dk. 57 Yunus Köse), Erdem (Dk. 46 Resül), Osman

MUĞLASPOR: Arel - Umut Mert Toy, Serhat (Dk. 74 Batuhan), Mehmet (Dk. 66 Mahsun), Emre, Cebrail, Yiğitali (Dk. 74 Cemal), Mustafa (Dk. 82 Yasin), Abdurrahman, Sedat (Dk. 66 Cengiz), Çağrı

GOLLER: Dk. 28 Mehmet, Dk. 51 Çağrı (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Erdem ( Manisa FK) Cebrail (Muğlaspor)

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında kendi sahasında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor'a yenilerek elendi: 0-2. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Manisa FK, rakibine mağlup olarak kupada havlu attı.

28'inci dakikada Muğlaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Mustafa'nın kale alanına ortasında Mehmet sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1.

51'inci dakikada Muğlaspor'da orta alanda topla buluşan Sedat'ın savunma arkasına uzun pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Çağrı topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

77'nci dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Emre Yüce rakibi Batuhan tarafından düşürüldü. Hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Yunus Emre Yüce'nin sağ köşeye şutunu kaleci Arel kurtardı.

Maç bu skorla sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
