Üye Girişi
Haberler

Manisa FK, Yeni Malatyaspor Maçında İlk Galibiyet Peşinde

Manisa FK, Yeni Malatyaspor Maçında İlk Galibiyet Peşinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında galibiyet hedefliyor. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, ligin son sırasında yer alan rakibini yenerek hem 3 puan almayı hem de kendi evindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçından galibiyetle ayrılarak evindeki ilk galibiyeti almak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam ederken, -3 puanla ligin sonunda bulunan Yeni Malatyaspor'u yenerek hem 3 puanın sahibi olmak hem de kendi evindeki ilk galibiyeti almak istiyor.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı Burak Olcar, Hüseyin Aylak ve Yusuf Susuz hakem üçlüsü yönetecek. Karşılamanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Manisa FK kendi evinde ligin 2. haftasında Sakaryaspor ile 2-2, 4. hafta Adanaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanırken birinden de sahadan mağlup ayrıldı. Manisa FK 8 puanla 6. sırada bulunurken, Yeni Malatyaspor ise oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alarak aldığı puan silme cezası nedeniyle -3 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Yeni Malatyaspor ligde puanla tanışamayan ve gol atamayan tek takım olarak dikkat çekiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Trendyol Futbol manisa Eylül

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü mü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });