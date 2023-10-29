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Manisa FK ve Çorum FK Berabere Kaldı

1. Lig'de oynanan maçta Manisa FK ve Çorum FK 2-2 berabere kaldı. Maçın son anlarında gelen gollerle iki takım da 1'er puana razı oldu.