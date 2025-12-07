Manisa Futbol Kulübü- Vanspor Futbol Kulübü: 2-1

Trabzonspor

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Ayberk, Herelle, Yasin (Dk. 90 Ada), Umut, Toure, Cissokho (Dk. 49 Benrahou), Lindseth, Adekanye (Dk. 77 Muhammed), Yusuf (Dk. 90 Osman), Diony

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Çağlar - Oulare, Muhammet, Africo, Regis (Dk. 72 Medeni), Jevsenak (Dk. 71 Erdem), Mehmet (Dk. 84 Vlachomitros), Emir, Jefferson, Batuhan (Dk. 65 Bekir), Cedric

GOLLER: Dk. 60 (P) ve Dk 78 (P) Diony ( Manisa FK) - Dk. 30 Regis (Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Cissokho, Ayberk ( Manisa FK) - Jevsenak, Cedric, Jefferson, Muhammet (Vanspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Africo (Vanspor FK)

Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü ağırladı. Siyah-beyazlılar maçı 2-1 kazanarak 16 puana ulaştı ve düşme hattından çıktı. Vanspor ise 21 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

5'inci dakikada Manisa FK'da, sol kanattan Adekanye'nin kullandığı köşe vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

7'nci dakikada Vanspor FK'da Regis, ceza sahası içi sol çaprazdan ortasını yaptı. Arka direkte Africo'nun kafayla içerdiği topu Muhammet, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

30'uncu dakikada Emir sol iç kulvardan, savunma arkasına koşu yapan Regis'e, nefis bir top gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regis'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'ın, sağından ağlarla buluştu: 0-1.

57'nci dakikada Manisa FK atağında top savunmada Africo'nun elinden sekti. VAR kontrolü ardından hakem İlker Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi.

60'ncı dakika topun arkasına geçen Diony, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1.

73'üncü dakikada Manisa FK atağında Adekanye ceza sahası içi sağ çaprazında Africo'nun kayarak yaptığı müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu monitörde inceledi. Pozisyonu inceleyen hakem İlker Yasin Avcı, Africo'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

78'inci dakika topun arkasına geçen Diony, ikinci kez penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 2-1.

86'ncı dakika Manisa FK atağında, Diony sağ kanattan pasını ters kanattaki Ayberk'e aktardı. Ayberk ceza yayı içerisinden sağ ayağıyla yakın köşeye yerden şutunda topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.