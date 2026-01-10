Haberler

Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik oyunlarla tamamlandı. Manisa FK, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, şut ve orta çalışmalarıyla devam ederken, taktik oyunlarla sona erdi. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile birlikte yükselişe geçen Manisa FK, evinde oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasını da kazarak üst sıralara çıkmak istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kanarak sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Öte yandan müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Kadir Beyaz ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikail Cihangir olacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
