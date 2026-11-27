Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, zor bir deplasmanda iyi oynadıklarını aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Bizim için bu maç zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Ama iyi oynadık. Çok kötü hissettiğimiz bir şey yok. Mutluyuz, 1 puan aldığımız için. Bu puanla da Manisa olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa FK'nın 2. golü sonrası VAR kontrolünün uzamasına ceketini çıkararak tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine El Maestro, "Çok yakın olduğu zaman VAR'ın kararları sanki bir film gibi geliyor. Önemli olan ne zaman durdurulduğu ve ne zaman çizildiği. Duygusal bir insan olduğum için kazanmak istiyorum. Uzun zamandır kafa golü de atmıyorduk. Bugün attığımız için çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı