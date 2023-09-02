Manisa FK, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti

- Manisa FK - Tuzlaspor maçın ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz:

"Odaklandığımız bir numaralı nokta futbol üretmekti"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak:

"Maalesef bir gol buluyoruz ve ardından da çok çabuk çözülüyoruz"

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor'u ağırlayan Manisa FK mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Güzel bir galibiyetti. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu. Takımın topu geri alma isteği topla oynama ve üretme isteği, her şeyden önce güzel futbol üretme isteği bizi çok mutlu etti. Bu güzel galibiyeti kaptanımız Kaan Kanak'ın oğlu Aslan'a armağan ediyoruz. Bugün doğum günü. Bu doğum günü münasebetiyle de güzel galibiyeti kendisine armağan ediyoruz. İki zor deplasman oynadık. İçerdeki ilk maçımız Keçiören maçıydı. O maçtan sonra da söyledik. Sadece skor değil oynanan oyundan asla mutlu olamadık. Maçtan sonra boşa geçmiş bir 45 dakika vardı. Sonrasında toparlar gibi olduk ama 3 maçlık serüvenimize yakışmayan bir karşılaşmaydı. Futbol olarak, skor değil, bundan sonra da başka skorlar olabilir. Ama futbolumuz asla bir daha öyle olmamalı. Aslında bu iç saha maçında odaklandığımız bir numaralı nokta futbol üretmekti. Manisa FK ne için bu sezon organize olduysa, ne için transfer yaptıysa teknik heyet olarak ne için biz buradaysak öncelikle sahada futbol olarak bunu göstermemiz gerekiyordu. Bugün de bunu gösterdik. Bu skorun ne şekilde olduğuyla alakalı olarak söylemiyorum. Devre arasında 0-0 içeri girdiğimizde arkadaşlarımıza da söyledik; asla skor kazanmak için acele etmeyin diye. Çünkü bu öyle bir karşılaşma olacak ki 1. dakikasında da skor bulsanız aynı şey olacak 90. dakikasında da bulsanız aynı şey olacak. Sadece ürettiğimiz futboldan geri adım atmayalım. Bunu yaptığımız sürece de ligin keyif veren yarışan bir takımı olacağız. Bu anlamda tüm arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Tuzlaspor cephesi

Oynanan oyundan memnun kalmadığını belirten Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise, "Oyunun genelinde özellikle ilk yarı birkaç pozisyon bulduk. Ama maalesef bir gol buluyoruz ve ardından da çok çabuk çözülüyoruz. İki haftadır 9 gol yedik. Bunu tabii ki kendi aramızda değerlendireceğiz. Bu takımı ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun sonucunda bazı oyuncularımız acı da çekecekler. Bu böyle yürümez. Çok basit goller yürüyoruz. 4 haftadır da gol atamadık. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Milli takım arası bizim için fırsat. Bu sürede hem transfer yapacağız hem de antrenman yapacağız. Adanaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp oradan da çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.