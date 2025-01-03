Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Moryke Fofana, Philip Awuku ve Efe Taylan Altunkara dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.