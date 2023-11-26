Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü: Bugün maçı kaybettik ama gelecek adına çok şey kazandık

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, bireysel hatalar nedeniyle istedikleri skoru alamadıklarını dile getirerek, "Bugün maçı kaybettik ama gelecek adına bugün çok şey kazandık" dedi. Hakem kararlarından memnun olmadığının altını da çizen Özköylü, "Bizim oyuncularımıza yapılan faulleri es geçen hakem o kırmızıyı da veremez" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, deplasman karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İyi hazırlandığımız bir maçtı. Karşılaşmanın ilk yarısında bunu sahaya da yansıttık. Çalıştıklarımızı güzelce uyguladık ve zayıf noktalarını da bulup bunları değerlendirdik. İlk yarıyı önde tamamladık. Böylesine ligi domine edecek kapasitede bir takıma karşı pozisyon vermediğimiz bir müsabakada ne yazık ki mağlup olduk. İlk yarı 3-0'ı bile yakalayabilirdik. Bireysel hatalarımız çok oldu. Maçın belli bölümlerinde çok geriye çekildik. Bu durum çok anlamsız ve gereksizdi. Zamanla bu alışkanlıklarımızı da düzelteceğiz. Tartışılan bir kart olmasına rağmen 10 kişi aldık. Buna rağmen iyi oynadık. Bence o pozisyonda kırmızı kart çok ağır bir karardı. Bizim oyuncularımıza yapılan faulleri es geçen hakem o kırmızıyı da veremez. Bu işler bu kadar basit değil. Onu vermeyip buna verirsen adil olmaz. Hakemin burada bunu iyi yorumlaması lazım. VAR hakeminin burada devreye girmesi gerekiyor. Ben bu VAR işini tam olarak anlayamadım zaten. Biz burada bir emek harcıyoruz. Çocuklar sahada emek harcıyor. Takımım bugün 10 kişi kalmasına rağmen aslanlar gibi mücadele ettiler. Ligin en iyi takımına sahayı dar ettiler. Gönülden tebrik ediyorum. Bugün maçı kaybettik ama gelecek adına bugün çok şey kazandık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL