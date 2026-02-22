Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, Sipay Bodrum FK'ye karşı deplasmanda 2-1'lik galibiyet elde etti. Goller Ayberk Karapo ve Diony'den gelirken, Bodrum FK'nin tek golü Hotic'in penaltısından geldi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Süleyman Bahadır, İbrahim Ethem Potuk, Oğuzhan Yazır

Sipay Bodrum FK: Bahri Tosun, Omar Imeri (Dk. 90+4 Mert Yılmaz), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 74 Yusuf Sertkaya), Brazao, Ahmet Aslan (Dk. 74 Ege Bilsel), Hotic, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Ayberk Karapo, Vargas (Dk. 75 Adekanye), Lindseth, Benrahou (Dk. 68 Cissokho), Toure, Yusuf Talum (Dk. 90+1 Osman Kahraman), Diony

Goller: Dk. 15 Ayberk Karapo, 90+3 Diony ( Manisa FK), Dk. 87 Hotic (penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 42 Benrahou, Dk. 89 Toure ( Manisa FK), Dk. 54 Omar Imeri, Dk. 67 Brazao, Dk. 89 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)

Kaynak: AA / Ali Ballı
