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Manisa FK, Yeni Sezona Boluspor Deplasmanında Başlıyor

Manisa FK, Yeni Sezona Boluspor Deplasmanında Başlıyor
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TRENDYOL 1'inci Lig'de altıncı sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, yarın 2026-2027 futbol sezonunun Türkiye'de profesyonel liglerdeki ilk maçında Boluspor'a konuk olacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de altıncı sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, yarın 2026-2027 futbol sezonunun Türkiye'de profesyonel liglerdeki ilk maçında Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak. İlk iç saha maçında 15 Ağustos Cumartesi günü Vanspor'u konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Bolu'da kazanıp sezona moralli başlamayı hedefliyor. Teknik direktör Ahmet Pektaş'la yola devam eden Manisa FK yeni sezon öncesi Yasin Güreler, Toure ve Vargas'la sözleşme yenileyip, dış transferde Noha Lemina, Julien Anziani, Cheikne Sylla, Atakan Çankaya ve Yüksel Egemen Yaylı'yı kadrosuna dahil etmişti. Manisa FK'nın altyapısından çıkan Ayberk Karapo ise Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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