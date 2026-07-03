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Manisa FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Manisa FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamlayarak 3 gün izne ayrıldı. Takım, 7 Temmuz'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından 7 Temmuz'da yeniden toplanarak çalışmaların ikinci etabına başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manisa'da gerçekleştirdiği çalışmaların son antrenmanını bugün yaparak ilk etap kampını noktaladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla ilk hazırlık sürecini tamamlayan Manisa FK'da futbolculara 3 gün izin verildi.

Manisa temsilcisi, kısa aranın ardından 7 Temmuz'da yeniden bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında çalışmalarını yoğun tempoda sürdürerek yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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