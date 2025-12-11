Manisa FK, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenmanda siyah-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından idmanı taktik oyunlarla tamamladı.
Manisa FK, Serikspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Serikspor ile Manisa FK, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor