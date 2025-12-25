Haberler

Manisa FK, Sakaryaspor deplasmanında kümede kalmak için mücadele edecek

Manisa FK, Sakaryaspor deplasmanında kümede kalmak için mücadele edecek
1'inci Lig'de son 3 maçından 7 puan alarak umutlarını artıran Manisa Futbol Kulübü, yarın alt sıralardaki rakibi Sakaryaspor ile kritik bir maça çıkıyor. Manisa FK, galibiyetle devreyi düşme hattının üzerinde tamamlamayı hedefliyor.

1'inci Lig'de son 3 maçından 7 puan alıp kümede kalma umutlarını artıran Manisa Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında yarın alt sıralardaki rakiplerinden Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Fransız defans oyuncusu Christopher Herelle mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, iyi bir sonuçla sahadan ayrılıp düşme hattından kurtulacaklarına inandığını dile getirdi. Bu maç öncesi Manisa FK 20 puanla 17'nci sırada yer alırken, Sakaryaspor 22 puanla 14'üncü basamakta bulunuyor. Manisa ekibi rakibini yenerse devreyi düşme hattının üzerinde noktalayacak.

