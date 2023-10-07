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Manisa FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.